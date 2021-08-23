Trabzonspor’dan Hugo açıklaması! Ayrılacak mı?

Trabzonspor savunma oyuncusu Hugo'nun takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberler doğrultusunda bir açıklama yaptı.

İşte Trabzonspor'un resmi açıklaması;

"Futbolcumuz Vitor Hugo'nun takımdan ayrılmak istediğine dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncularımızın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik haberlere camiamızın itibar göstermemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla"