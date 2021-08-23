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Son dakika | Fenerbahçe'de Mohamed Elneny sesleri

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Giriş Tarihi: 23.08.2021
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Son dakika | Fenerbahçe’de Mohamed Elneny sesleri

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri bugün... Süper Lig'de 2'de 2 yapan Fenerbahçe'de transfer listedine sürpriz bir isim girdi. Sarı lacivertli kulüp Beşiktaş'ın eski yıldızı Mohamed Elneny'i istiyor.

Fenerbahçe bir dönem Beşiktaş forması da giyen Arsenal'in Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny için de devreye girdi.

Sarı-lacivertlilerin, İngiliz kulübünün yetkililerle temasa geçerek bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Kanarya'nın Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki futbolcuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Tecrübeli orta saha Arsenal'in bu sezon Premier Lig'de oynadığı iki karşılaşmada da görev almadı.

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