Galatasaray’a bir Rumen daha: Darius Olaru için devreye girildi

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ve scoutlar eşliğinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Bilindiği üzere sarı kırmızılılar, yaz transfer sezonunda 'gençleştirme operasyonu' yapmıştı.

Sarı kırmızılılar bu bağlamda Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu ve Sacha Boey gibi isimleri kadrosuna dahil etmiş ve yaş ortalamasını indirmişti.

Galatasaray'da gençleştirme operasyonuna bir yenisi daha eklenecek gibi duruyor. Cimbom, Rumen pazarında çalışmalarını sürdürürken, bu kez da gündemine Darius Olaru'yu aldı.

Uzun süredir Morutan'ı isteyen Galatasaray, bu transfere henüz resmiyet kazandırmazken, Olaru'yu istediği iddia edildi.

DARIUS OLARU KİMDİR?

3 Mart 1998'de Romanya'nın Mediaş şehrinde dünyaya gelen Darius Olaru, 1.77 boyunda ve merkez orta saha mevkiinde görev alıyor. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabilcen genç oyuncu, kariyerine Gaz Metan U19'da başlarken, daha sonra 2019-20 sezonunda FCSB'ye 600 bin euroya transfer olmuştu.