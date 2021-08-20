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Fatih Terim çılgına döndü!

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Giriş Tarihi: 20.08.2021
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Fatih Terim çılgına döndü!

UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Fatih Terim'i sinirlendiren bir olay yaşandı. Marcao ile Kerem arasında yaşananların ardından bu kez Luyindama ile Kerem arasında diyalog yaşandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile 1-1 berabere kalan Galatasaray 'da Fatih Terim'i sinirlendiren bir olay yaşandı.

Marcao ile Kerem arasında yaşananların ardından bu kez Luyindama ile Kerem arasında diyalog yaşandı. Golden birkaç dakika önce sarı-kırmızılıların savunmasında yer alan Luyindama, oyundan dolayı Kerem'e çıkıştı. Bunu gören Fatih Terim, defanstaki oyuncusunun sakin olmasını istedi.

GOLLE DUYGUSALLAŞTI
Galatasaraylı Marcao ile Kerem arasında yaşananların ardından bu kez Luyindama ile Kerem arasında diyalog yaşandı. Golden birkaç dakika önce sarı-kırmızılıların savunmasında yer alan Luyindama, oyundan dolayı Kerem'e çıkıştı. Bunu gören Fatih Terim, defanstaki oyuncusunun sakin olmasını istedi.

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