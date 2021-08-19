Mourinho'dan Trabzonspor yorumu: Çok iyi takım, taraftarları mükemmeldi
Son dakika haberleri... Dünyaca ünlü Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'a hayran kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenen İtalya temsilcisi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, "Trabzonspor, çok iyi takım, taraftarları mükemmeldi. Bu tip ambiyansları özlemiştik. Umarım her şey onlar için iyi olur ama kazanan gelecek hafta biz oluruz." dedi.
Mourinho, Medical Park Stadı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibe göre hazırlandıklarını belirtti.
İlk yarı Trabzonspor'u anlamaya çalıştıklarını ifade eden Mourinho, şöyle devam etti:
" Aslında iki takım birbirini anlamaya çalıştı. İlk yarı gol pozisyonu bulduk birkaç kere ama sonuçlandıramadık. 4'lü defansla başladık 3'lüye de düştük. Rakip gerçekten iyi takım. Fizik ve temposu iyi, güçlü takım, tecrübeliler. Çok çalıştıkları belli, biz de çok çalıştık kazandığımız için mutluyuz."
Takım oynadığı için bireysel performanslara girmeyeceğini ifade eden Mourinho, "Çünkü takım kazandı maçı. Gelecek hafta perşembe taraftarlarımız konuşacak, Roma'da buluşacağız. Trabzonspor, çok iyi takım. Taraftarları mükemmeldi.
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