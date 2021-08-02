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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu

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Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu

Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 17-18 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 17-18 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLU

FC Salzburg (Avusturya) - Brøndby (Danimarka)

CFR Cluj (Romanya) / Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan) / Slavia Prag (Çekya)

Malmö (İsveç) / Rangers (İskoçya) - Olympiakos (Yunanistan) / Ludogorets (Bulgaristan)

Kızılyıldız (Sırbistan) / Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Legia Varşova (Polonya

LİG YOLU

Monaco (Fransa) / Sparta Prag (Çekya) - Genk (Belçika) / Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Spartak Moskova (Rusya) / Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda) / Midtjylland (Danimarka)

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