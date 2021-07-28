Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman? Türkiye - ABD kadın voleybol maçı hangi tarihte, saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'deki ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 3-1 yenildi. Filenin Sultanları, bir sonraki karşılaşmada ABD ile karşı karşıya gelecek. İşte, Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman?

Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi.