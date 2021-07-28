Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman? Türkiye - ABD kadın voleybol maçı hangi tarihte, saat kaçta?
Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'deki ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 3-1 yenildi. Filenin Sultanları, bir sonraki karşılaşmada ABD ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen vatandaşlar sorgulamaları sürdürüyor. İşte, Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman? Türkiye - ABD kadın voleybol maçı hangi tarihte, saat kaçta?
Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman? Türkiye - ABD kadın voleybol maçı hangi tarihte, saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'deki ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 3-1 yenildi. Filenin Sultanları, bir sonraki karşılaşmada ABD ile karşı karşıya gelecek. İşte, Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman?
Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi.
A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçını FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile yapacak.
TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki üçüncü maçını, Ariake Arena'da 29 Temmuz Perşembe günü oynayacak. Müsabaka, Türkiye saaati ile 15.45'te başlayacak.
TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Olimpiyat oyunları boyunca millilerin oynayacağı tüm müsabakalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.
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