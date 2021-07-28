Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleşti. Toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu'nun 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 dönemi arasındaki hesap ve faaliyetleri doğrultusunda ibrası da oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 dönemi hesap ve faaliyetleri kapsamında oybirliği ile ibra edildi.