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Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu ibra edildi

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Giriş Tarihi: 28.07.2021
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Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu ibra edildi

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 dönemi arasındaki hesap ve faaliyetleri doğrultusunda oybirliği ile ibra edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleşti. Toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu'nun 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 dönemi arasındaki hesap ve faaliyetleri doğrultusunda ibrası da oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 dönemi hesap ve faaliyetleri kapsamında oybirliği ile ibra edildi.

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