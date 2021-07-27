Galatasaray'ın PSV maçı ilk 11'ini Fatih Terim canlı yayında açıkladı! Ghezzal ve Morutan Cimbom'a gelecek mi?

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Bazen bir strateji yaparsınız, üçlü savunma da bunlardan biriydi. Nitekim 17-18. dakikada normal düzenimize döndük. En ufak bir işaretle, 4-3-3 düzenimize dönme ihtimalimiz vardı. Kazansanız, deha olarak çıkarsınız oradan. Öyle bir niyetim yok.

Çok sık konuşmadığımız için, sanırım bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Esasında şöyle baktığımızda, ligden sonraki duruma iyi bakmak lazım. Lig biter bitmez, aşağı yukarı 11 oyuncu kaybettik. Etebo, Onyekuru, Saracchi, Halil, Gedson...

Kendi mali sıkıntılarımız ve UEFA'nın bizi cezalandırması nedeniyle, istememize rağmen kiralanması... Kötü şeyler Fatih Terim'e denk gelir ama ben şikayet etmem. Belhanda, Donk, Okan, Şener de bizle birlikte değil. Etti 11.

Son 2 hazırlık maçımızın en formda oyuncusu Oğulcan'ı da kaybettik, lisans vermediler. Yedlin ve Emre Akbaba koronavirüse yakalandılar. Oldu 13-14... Sağ bekimiz yok, orta sahamız sıfır. Demedim, demiyorum da. Onun üçlüyle alakası yok.