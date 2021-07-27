Galatasaray'ın PSV maçı ilk 11'ini Fatih Terim canlı yayında açıkladı! Ghezzal ve Morutan Cimbom'a gelecek mi?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile oynayacakları maç öncesi son dakika açıklamalarında bulundu. Terim ayrıca Ghezzal ve Morutan transferlerine değinirken, Galatasaray'ın PSV maçının 11'ini de canlı yayında açıkladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
GHEZZAL'I ÇOK İSTEDİM
Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu rövanş maçı öncesinde Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Ben bizzat Rachid Ghezzal'i çok istedim. Hiç reddetmedim. Tam aksine çok istedim. Bizatihi rica ettim." dedi.
MORUTAN'A HAYIR DEMEYİZ
Transfer gündemi hakkında flaş ifadeler kullanan Terim, Olimpiu Morutan'la ilgili, "Morutan çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. Bize haber yollamış, ben de izledim. Makul bir paraya herhalde Galatasaray'a yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan biri. O zevki de daha önce abileri burada verdi.
İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI
Bazen bir strateji yaparsınız, üçlü savunma da bunlardan biriydi. Nitekim 17-18. dakikada normal düzenimize döndük. En ufak bir işaretle, 4-3-3 düzenimize dönme ihtimalimiz vardı. Kazansanız, deha olarak çıkarsınız oradan. Öyle bir niyetim yok.
Çok sık konuşmadığımız için, sanırım bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Esasında şöyle baktığımızda, ligden sonraki duruma iyi bakmak lazım. Lig biter bitmez, aşağı yukarı 11 oyuncu kaybettik. Etebo, Onyekuru, Saracchi, Halil, Gedson...
Kendi mali sıkıntılarımız ve UEFA'nın bizi cezalandırması nedeniyle, istememize rağmen kiralanması... Kötü şeyler Fatih Terim'e denk gelir ama ben şikayet etmem. Belhanda, Donk, Okan, Şener de bizle birlikte değil. Etti 11.
Son 2 hazırlık maçımızın en formda oyuncusu Oğulcan'ı da kaybettik, lisans vermediler. Yedlin ve Emre Akbaba koronavirüse yakalandılar. Oldu 13-14... Sağ bekimiz yok, orta sahamız sıfır. Demedim, demiyorum da. Onun üçlüyle alakası yok.
ALIOSKİ'DEN BAHSEDİYORLAR
Şu oyuncular gelmiş, ben hayır demişim. Alioski'den bahsediyorlar. 3 sene 7 milyon deniyorsa, normal sol bek de değil, tabii ki kabul etmem.
Ben boşuna üç yıl demedim. Ben üç yıldan vazgeçmedim. Ben Galatasaray'dan bir gün sabır istemedim. Ne bir şeylerden vazgeçeceğiz, ne de bir şeyleri denemekten vazgeçeceğiz.
Biz sezonu açtığımızda seçim yapılmamıştı! Galatasaraylılar, beni iyi dinlesin. Ben ve başkanımız da aynı fikirde. Kısa sürede kalite için bu finansal yükün altına girmeyeceğiz.
2 GOLLE ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİK
İki defa üst üste şampiyon olduk, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı aldık. İkinci yarı sekiz galibiyetlik seriyle gelen bir Galatasaray varken, pandemi araya girdi. O gün bugün bir türlü istikrarı oturtamadık. Her şeye rağmen 2 golle şampiyonluğu kaybettik.
Bizde transfer 8 Eylül'e kadar. Kalan sürede aynı düşünceyle devam edeceğiz. Tecrübeli oyuncular olacak ama esas ana tema 20-25 yaş arası yetenekli oyuncular olacak. Çok uzun zamandır izlediğimiz oyuncuları almaya devam edeceğiz.
ANLAYIŞIMIZ GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEK
10 oyuncu da alsak PSV'ye elenebilirdik. Manchester United kupayı kazansa biz daha hazırlık dönemindeydik. Bizim aleyhimize olabilecek ne varsa oldu.
Bana 3 yıl izin verin demedim. Hiçbir şeyden vazgeçmeyiz. Genel anlayışımız Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek.
Kendi ismimi taşıyan statta da, yıllarımı verdiğim Ali Sami Yen'de de yenilmek istemem. Ümit ediyorum yarınki takımımız, iyi bir mücadele gösterecek. Bunu istiyorum. Her şeyi deneceğiz ama rakibimizin aldığı sonuç çok az bir şans bırakıyor bize.
"BENFICA GEDSON'I BIRAKMAK İSTEMİYOR"
"Benfica bu sene Gedson'u vermek istemediklerini ifade ettiler. Son cümleleri buydu, Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu söylendi ama onun Galatasaray'dan başka bir kulüpte oynayacağını düşünmüyorum."
"Biz her şeye hazırlıklıyız. Öyle 3-4 transferle kalmayacağımızı söylemek isterim. Aşağı yukarı 20'ye yakın oyuncu gönderdik. Daha da olacak. Ben Galatasaray'la her sene şampiyon olsam, yine yetmez."
GHEZZAL'I ÇOK İSTEDİM
"Galatasaray'ın 1 Eylül'e kadar neler yapacağını göreceksiniz. Nasıl bir anlayışla devam edeceğini... Hangi teknik adam Ghezzal'ı istemez de istemedi diye bir şey çıkartılır? Söylemem gereken bazı şeyler var ama söyleyemiyorum."
"Transfer dinamiktir. Bugün istediğiniz bir oyuncuyu yarın istemezsiniz ama bugün vazgeçtiğiniz oyuncuyu yarın alırsınız. Sizin için fırsat transferi olan bir oyuncuyu da alabilirsiniz. Ben size ana hatlarıyla söylüyorum."
MORUTAN HABER YOLLAMIŞ
"Morutan çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. Bize haber yollamış, ben de izledim. Makul bir paraya herhalde Galatasaray'a yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan biri. O zevki de daha önce abileri burada verdi."
"Taraftarla oynasaydık şampiyonluğu kaçırmazdık. Taraftarla oynayınca çok daha yenilmez oluyoruz. Biz de heyecanlıyız. Bu iş taraftarla çok daha güzel. İnşallah yarın kavuşacağız."
"Elbette başarılı olmak için uğraşıyoruz. Başarılar var, olmalı zaten. Dönüp baktığımda eğer ben burada bir mantalite, sistem ve benim aklımdakileri sahaya yansıtabilen bir takım ve bir jenerasyon bırakırsam, en büyük idealimi gerçekleştirmiş olurum."
"Ben makasın açıldığını her dakika söylüyorum, özellikle de ekonomik olarak. Dolayısıyla idari ve teknik olarak tesirlerini de hep beraber görüyoruz. Ekonomik olarak yetişme imkanımız yok. Bu oyuncuyu onlar buluyor da biz nasıl bulmuyoruz diyorlar, buluyoruz."
"15-16 yaşındaki bir oyuncuya 20 milyon verebilir miyiz? 8 yaşındaki bir oyuncuya 4 milyon versek kıyamet kopar. Onlar da buluyor, biz de buluyoruz. Belki tarihte ilk defa altyapımıza bir bütçe koyacağız."
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