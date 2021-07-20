PSV Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PSV GS maçı hangi kanalda?
PSV Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Hollanda'ya gitti. Sarı-kırmızılıların Avrupa macerasını heyecanla bekleyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağını araştırıyor. Peki, PSV Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PSV GS maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
PSV Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e konuk olacak. Çift maç usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ilk maçı Hollanda'da oynanacak. İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 maçın 4'ünü PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı. Peki, PSV Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PSV GS maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
PSV GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
PSV - Galatasaray maçı 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma, Tv8 kanalından canlı yayınlanacak.
Rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
İkinci eleme turunu atlayan takımlar, üçüncü eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan ekipler ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.
GALATASARAY, AVRUPA'DA 289. MAÇINA ÇIKACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 289. kez sahne alacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 288 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 112 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 383 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 431 gole engel olamadı.
Galatasaray'ın mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|35
|12
|8
|15
|42
|53
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|116
|28
|29
|59
|112
|197
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|24
|17
|6
|1
|59
|22
|Kupa Galipleri Kupası
|32
|12
|7
|13
|42
|55
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|80
|31
|25
|24
|126
|103
|UEFA Süper Kupa
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|Toplam
|288
|101
|75
|112
|383
|431
MÜZESİNDE 2 AVRUPA KUPASI BULUNUYOR
Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.
Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR
Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına yine çeyrek finalde boyun eğdi.
Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.
Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.
Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.
Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.
Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.
KURAYLA 1 KEZ ELENDİ, 1 KEZ TUR ATLADI
Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumunda geçmişte uygulanan "kura çekme" yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip evindeki müsabakayı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih, turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş müsabakasının normal süresini aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.
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