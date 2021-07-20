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Porto Liverpool'dan Marko Grujic'i transfer etti

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Giriş Tarihi: 20.07.2021
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Porto Liverpool'dan Marko Grujic'i transfer etti

Portekiz Süper Ligi (Primeira Liga) ekiplerinden Porto, Liverpoollu Sırp futbolcu Marko Grujic'i kadrosuna kattı. Grujic, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Porto'da 39 maçta 2 gole imza atmıştı.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Grujic'in bonservis bedeli konusunda Porto ile anlaşmaya varıldığı ve Sırp oyuncunun futbol kariyerini Portekiz temsilcisinde sürdüreceği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Porto, Grujic'in bonservisi için Liverpool'a 12,2 milyon avro ödeyecek.

Sırbistan Milli Takımı'nda da görev alan 25 yaşındaki Grujic, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Porto'da 39 maçta 2 gole imza atmıştı.

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