İtalyan basını transferi açıkladı! Cornelius Fenerbahçe'de

Geçen sezon forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan, bu sezon da kadrosunda Samatta, Ademi ve Valencia gibi isimleri bulunan Fenerbahçe'nin sorunlu olarak gördüğü ve istediği verimi bir türlü alamadığı forvet bölgesi için önemli bir transfer gerçekleştirdiği iddia edildi.