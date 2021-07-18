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İtalyan basını transferi açıkladı! Cornelius Fenerbahçe'de

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Giriş Tarihi: 18.07.2021
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İtalyan basını transferi açıkladı! Cornelius Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın ısrarla istediği golcü transferinde mutlu sona ulaştı. İtalyan basının iddiasına göre Fenerbahçe, 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Andreas Cornelius için Parma ile el sıkıştı. İşte transfere ilişkin detaylar...

Geçen sezon forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan, bu sezon da kadrosunda Samatta, Ademi ve Valencia gibi isimleri bulunan Fenerbahçe'nin sorunlu olarak gördüğü ve istediği verimi bir türlü alamadığı forvet bölgesi için önemli bir transfer gerçekleştirdiği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor 'un peşinde olduğu Andreas Cornelius için kulübü Parma ile 7 milyon euroluk bonservisle anlaşma sağladı.



İtalya Serie A'dan Serie B'ye düşen Parma, Danimarkalı oyuncunun yüksek olan yıllık ücretinden kurtulmak için oyuncusunu gönderme kararı aldı.



Sarı lacivertli yönetimin 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla yapacağı görüşmelerin de olumlu geçmesi sonrasında transfer resmiyet kazanacak. Fenerbahçe'nin Cornelius'u, kulüp için özel bir gün olan 19.07 (yarın) saat 19:07'de KAP'a bildirmesi bekleniyor.

Cornelius geçen sezon Serie A'da çıktığı 30 maçta sadece 1 gol atıp 5 de asist yaptı. 28 yaşındaki futbolcu Danimarka ile EURO 2020'de 4 maça çıkıp 1 asist yaptı.

Pereira'nın süper ikilisi Paulinho-Gustavo PEREİRA'NIN SÜPER İKİLİSİ PAULİNHO-GUSTAVO

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