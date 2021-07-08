Son dakika | Japonya'dan OHAL kararı! Tokyo Olimpiyatları öncesi flaş adım

Japonya'da, Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları öncesi başkent ve çevresinde OHAL ilan edildi.

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, yeni kısıtlamaların 12 Temmuz'da başlayıp 22 Ağustos'a kadar süreceğini açıkladı. Olimpiyatlar ise 23 Temmuz'da başlayarak 8 Ağustos'a kadar sürecek.

YABANCI SEYİRCİLERE İZİN YOK

Organizatörler daha önce alanlara 10 bin seyircinin katılmasına izin vereceklerini, yabancı seyircilere ise izin verilmeyeceğini duyurmuştu.