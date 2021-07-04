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Son dakika: Adana Demirspor Balotelli ile anlaştı!

SPOR
Giriş Tarihi: 04.07.2021 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021
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Son dakika: Adana Demirspor Balotelli ile anlaştı!

Son dakika haberleri... Dünyaca ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak için büyük uğraş veren Adana Demirspor mutlu sona ulaştı. Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un Balotelli ile anlaştığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli transferinde mutlu sona ulaştı.

Balotelli ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Adana Demirspor, yıldız oyuncuyu Türkiye'ye getiriyor.

BAŞKAN RESMEN DUYURDU

A Spor'a açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta Türkiye'ye getireceğiz. Balotelli çok kaliteli bir insan. Uyum sorunu yaşamayacaktır." dedi.

"BORCUMUZ YOK"

Kulübün mali anlamda sorun yaşamayacağını da belirten Sancak, "Kulübümüzün borcu yok" ifadelerine yer verdi.

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