Galatasaray'dan Kaan Ayhan atağı! Kulübü ile yüz yüze görüşme yapılacak









TERİM FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ

Terim hem stoper hem sağ bek hem de ön libero bölgesinde oynayabilen Kaan'ı mutlaka takımda görmek istiyor. Yıldız futbolcu da milli takımda hocalığını yapan Terim faktörü nedeniyle Galatasaray'a çok daha sıcak bakıyor.

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