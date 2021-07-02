Galatasaray'dan Kaan Ayhan atağı! Kulübü ile yüz yüze görüşme yapılacak
Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı Kırmızılılar, Kaan Ayhan için 2.5 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Sarı kırmızılılarda yönetici Işıtan Gün’ün İtalyan kulübü ile masaya oturacağı öğrenildi. İşte Kaan Ayhan transferine ilişkin tüm detaylar...
Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in transferini en çok istediği isimlerden biri olan Kaan Ayhan için düğmeye bastı.
Sarı-Kırmızılılar'ın futboldan sorumlu yöneticisi Işıtan Gün'ün kulüpten yetki alan bir menajer ile İtalya'ya gittiği öğrenildi. Gün, Sasusolo kulübü ile masaya oturacak.
Sarı-Kırmızılılar'ın futboldan sorumlu yöneticisi Işıtan Gün'ün kulüpten yetki alan bir menajer ile İtalya'ya gittiği öğrenildi. Gün, Sasusolo kulübü ile masaya oturacak.
KAAN İLE ANLAŞMA TAMAM
G.Saray milli futbolcu ile her konuda anlaşmış, Sassuolo ile pazarlıklara başlamıştı. Ancak son yapılan görüşmelerde İtalyanlar'ın transferde zorluk çıkarması üzerine harekete geçildi.
FENER&KARTAL DA PEŞİNDE
Ayrıca Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Kaan için ısrarcı olması, Sarı-Kırmızılılar'ın bu hamlesinde önemli bir rol oynadı. Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcu için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.
TERİM FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ
Terim hem stoper hem sağ bek hem de ön libero bölgesinde oynayabilen Kaan'ı mutlaka takımda görmek istiyor. Yıldız futbolcu da milli takımda hocalığını yapan Terim faktörü nedeniyle Galatasaray'a çok daha sıcak bakıyor.
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