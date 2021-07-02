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Galatasaray Halil Akbunar'ı transfer ediyor! Diğer teklifleri reddetti

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Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
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Galatasaray Halil Akbunar'ı transfer ediyor! Diğer teklifleri reddetti

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Hollanda'nın PSV takımıyla karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü transfer eden sarı kırmızılılarda bir yerli isim daha imza atma aşamasına geldi.

Galatasaray, başkanlık seçimi ve Fatih Terim belirsizliğinin sona ermesinin ardından transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transferlerinin ardından bir yerli futbolcuyu daha bitirmek üzere.

GALATASARAY TRANSFERDE GAZA BASTI

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılan ve büyük çekişmeye sahne olan kongrede Burak Elmas ipi göğüslemişti. Elmas ilk iş olarak teknik direktör Fatih Terim'in yeniden Florya'ya dönmesini sağladı.

AYTAÇ VE ALPASLAN'LA PERDE AÇILDI

Seçim öncesinde Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü bedelsiz olarak kadrosuna katan Cim Bom'da iç transferde de Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesi yeniden uzatılmıştı.

HALİL İMZAYA YAKIN

Sarı-Kırmızılı takımın yeni sezon öncesi anlaştığı yerli isimlerden biri de Halil Akbunar. Cim Bom, 40 Süper lig maçında 9 gol, 13 asistlik performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Halil Akbunar'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Galatasaray'ın Göztepe'den bonservisini almaya çalıştığı 27 yaşındaki futbolcu, Florya'nın yolunu tutmak için artık resmi imzaların atılmasını bekliyor.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

EURO2020 kadrosunda yer alamadığı için büyük üzüntü yaşayan ve geçen sezonki performansının da üzerine çıkabilmek adına özel hazırlıklar yapan Halil, diğer takımlardan da teklifler aldı.

TERİM ETKİSİ

Fakat deneyimli isim, Galatasaray'da Fatih hocayla çalışmak istemesinden dolayı Galatasaray'ın teklifine daha sıcak yaklaştı.

AYRILIK İSTEĞİNİ BİLDİRDİ

Göztepe ile 1 yıllık kontratı kalan Halil, yönetime de ayrılık isteğini bildirdi. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 4.8 milyon euro.

HALİL'E GÜVENİYOR

Terim, Halil Akbunar'ın Galatasaray formasıyla lige damga vuracak bir performans ortaya koyacağını düşünüyor.

BONSERVİS İÇİN KIRAN KIRANA PAZARLIK

Galatasaray, FFP kısıtlaması bitmesine rağmen yeniden aynı sorunları yaşamamak için temkinli davranıyor. Ödenecek bonservis konusunda titiz davranıyor

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