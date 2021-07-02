Fenerbahçe sağlık kontrolünden geçti

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ilk olarak kan tetkikleri yapılan futbolcular ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.