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Fenerbahçe sağlık kontrolünden geçti

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Giriş Tarihi: 02.07.2021
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Fenerbahçe sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Sarı lacivertli futbolcular ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ilk olarak kan tetkikleri yapılan futbolcular ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Takım doktoru Burak Kunduracıoğlu denetimindeki kontroller, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

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