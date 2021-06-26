Son dakika | Fenerbahçe'de başkanlık seçimi! Oy sayımına geçildi

YÖNETİM KURULU VE DİĞER KURULLAR DA SEÇİLİYOR!

Kongrenin ikinci gününde başkanlık seçiminin yanı sıra yönetim kurulu ve diğer kurullar da seçiliyor.

Başkanın yanı sıra yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, sicil kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, balotaj kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, tarih, müze ve arşiv kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçiminin ardından seçim sonuçları açıklanacak.