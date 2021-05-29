Fatih Terim'in yokluğunda Florya'nın anahtarı Ceyhun Müderrisoğlu'nda

Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz arasında yaşananlardan sonra yeni sezonda iki isim birlikte çalışmayacak. Mustafa Cengiz, gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde aday olmadığını açıklamıştı. Fatih Terim'in sözleşmesi de 31 Mayıs'ta sona eriyor. Sarı kırmızılılarda 19 Haziran'daki seçime kadar ara bir formül üzerinde duruluyor.