Fatih Terim'in yokluğunda Florya'nın anahtarı Ceyhun Müderrisoğlu'nda
Son dakika haberine göre; Süper Lig'de şampiyonluğu averaj ile Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da gündem baya yoğun. Başkanlık seçimine hazırlanan sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesi iki gün sonra sona eriyor. Galatasaray'da yeni başkan seçilene kadar ve yeni hoca belli olana kadar Florya'nın anahtarının o isme teslim edileceği iddia edildi.
Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz arasında yaşananlardan sonra yeni sezonda iki isim birlikte çalışmayacak. Mustafa Cengiz, gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde aday olmadığını açıklamıştı. Fatih Terim'in sözleşmesi de 31 Mayıs'ta sona eriyor. Sarı kırmızılılarda 19 Haziran'daki seçime kadar ara bir formül üzerinde duruluyor.
FATİH TERİM YOKKEN FLORYA ONA EMANET!
Galatasaray'da seçim sürecinde Florya'da bir teknik adam olmayacak. Hem genç futbolcular hem de hali hazırda kadroda bulunan isimler idman yapmak isterse sürpriz bir isimle birlikte çalışacaklar...
31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek Fatih Terim ve ekibi 19 Haziran'daki seçimi bekleyecek. 20'ye yakın sözleşmeli oyuncuların yarısı milli takımlara gittiği için yeni sezon kampının başlamasının 20-21 Haziran tarihlerine sarkma ihtimali var.
19 Haziran öncesi Florya'da antrenman yapmak isteyen oyuncu olursa altyapı hocaları devreye girecek.
U-19 Takımı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörü Ceyhun Müderrisoğlu'nun teknik direktör meselesi kesinlik kazanana kadar takımı çalıştırabileceği öğrenildi.
1981 doğumlu olan Ceyhun Müderrisoğlu, İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray U16, U19 takımlarında yardımcı antrenörlük yapan Müderrisoğlu daha sonra sırasıyla Galatasaray U17, U19 ve U21 takımlarında teknik direktörlük yaptı.
Ceyhun Müderrisoğlu futbolculuğu döneminde de Galatasaray, Beylerbeyi, Yimpaş Yozgatspor ve Eyüpspor gibi takımlarda oynamıştı.
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