21 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'dan Cornelius ve Gervinho hamlesi! Menajerler İtalya'ya gitti

Trabzonspor'dan Cornelius ve Gervinho hamlesi! Menajerler İtalya'ya gitti

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'da gözler Cornelius ve 'ya çevrildi. Bordo mavili yönetim transferlerin tamamlanması için menajerleri İtalya'ya gönderdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
ABONE OL
Trabzonspor'dan Cornelius ve Gervinho hamlesi! Menajerler İtalya'ya gitti

, Parma ile Cornelius ve için yine masaya oturmaya hazırlanıyor. Hedef 2 forvetin işini bitirmek. Bordo-mavililerin transfer listesindeki Danimarkalı forvet için ikinci aşamaya geçildi. Kulüp adına görevlendirilen menajerler İtalya'da ilk teması kurup tekliflerini hem oyuncuya hem de Parma'ya iletmişti.

Aradan geçen zaman içerisinde resmi dönüş yapmayan Parma ve oyuncuyla yeniden temaslara geçmek isteyen bordo- mavililerin, yetki verdiği menajerleri Çizme'ye göndererek transfere nokta koymaya çalışacağı öğrenildi.

Ancak bu kez görüşmede sadece Cornelius olmayacak. Bonservisi Parma'da bulunan Gervinho'nun durumu da masaya yatırılacak. Bordo-mavili yönetim özellikle kanat forvet Gervinho konusunun kısa sürede netleşmesini bekliyor.

"TRANSFERDE REALİTE ÇOK FARKLI!"

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübe aidiyet duygusu ile bağlı isimleri satmanın zor olduğunu söyledi:

"Her oyuncu değerini bulunca satılabilir. Ancak kulüple özdeşleşmiş bir oyuncuyu göndermek çok hoş değil. Bu ağırıma gidiyor. Fakat realite ise çok farklı."

KOITA 1 HAZİRAN'I BEKLİYOR!

Kasımpaşa ile kontratı 31 Mayıs'ta sona erecek olan Koita için geri sayıma geçildi. 30 yaşındaki Gineli forvet oyuncusu 1 Haziran'da resmi imzayı atacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA