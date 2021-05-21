Trabzonspor'dan Cornelius ve Gervinho hamlesi! Menajerler İtalya'ya gitti

Trabzonspor, Parma ile Cornelius ve Gervinho için yine masaya oturmaya hazırlanıyor. Hedef 2 forvetin işini bitirmek. Bordo-mavililerin transfer listesindeki Danimarkalı forvet Andreas Cornelius için ikinci aşamaya geçildi. Kulüp adına görevlendirilen menajerler İtalya'da ilk teması kurup tekliflerini hem oyuncuya hem de Parma'ya iletmişti.