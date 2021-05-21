Galatasaray transferde isimleri belirledi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası
Galatasaray'da transfer haberlerine bir yenisi daha eklendi. Tüm yetkinin verildiği Fatih Terim ekibi ile birlikte çalışmalarına hız verdi. Galatasaray'a 10 numara transfer etmek isteyen Fatih Terim'in gözdesi belli oldu. Bununla da kalmayan Terim'in Salih Uçan'la görüştüğü ortaya çıktı.
Süper Lig'i bu sezon şampiyon Beşiktaş'la aynı puanda bitiren ancak averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için ön eleme oynayacak.
Kadroda önemli bir revizyona gidecek olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.
Bu sezon en çok sorun yaşanan mevkilerden olan orta saha için temaslarını yoğunlaştıran Galatasaray, gündemine Spartak Subotica'da forma giyen Lazar Tufegdzic'i aldı.
Transfermarkt'ta yer alan bilgilere göre sarı-kırmızılıların gündemindeki Lazar Tufegdzic, bu sezon forma giydiği 39 karşılaşmada 18 gol atıp 8 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.
24 yaşındaki Sırp on numaranın güncel piyasa değeri ise yaklaşık 2 milyon euro...
TERİM FİTİLİ ATEŞLEDİ
Ligin tamamlanmasıyla birlikte 'ayrılık' sinyalleri veren ve ardından Bodrum'a giden Fatih Terim'den sürpriz girişim... Başkan adaylarının, kendisiyle devam edilmesini istemesinden memnun kalan başarılı çalıştırıcının, Galatasaray'a duyduğu sevginin de etkisiyle Alanyaspor'la sözleşmesi biten Salih Uçan'ı aradığı öğrenildi.
"İnşallah gelecek sezon beraber olacağız. Ama bizi biraz beklemen gerekecek. Ortam onu gösteriyor" dedi. Bu görüşmenin ayrıntılarının ortaya çıkması Galatasaray camiasında, "Kalıyor" müjdesi olarak algılandı.
DÖNÜŞÜMLÜ OYNAYACAK
Fatih Terim'in Salih Uçan'ı Gedson Fernandes'in yerine 8 numara olarak değil, daha çok Younes Belhanda'nın yerine 10 numara gibi düşündüğü belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının, Gedson Fernandes ve Emre Akbaba'yı son dönemde oynattığı gibi Salih'i de gelecek 8 numarayla beraber dönüşümlü oynatmak istediği bildirildi.
Terim önümüzdeki sezon daha önce Hagi ve Sneijder gibi 10 numaralarla oynamak yerine Salih Uçan ve Gedson gibi oyunun iki yönünü de oynayabilen iki 8 numara ile oynamak istiyor. Salih'in ne yanıt verdiği ise şimdilik gizemini koruyor. (Fotomaç)
LAZAR TUFEGDZIC KİMDİR?
22 Şubat 1997'de dünyaya gelen Lazar Tufegdzic, kariyerine Kızılyıldız altyapısında başladı. Bezanija ve OFK Belgrad takımlarında forma giyen Tufegdzic, 2019'un ocak ayında Sindjelic'ten Spartak Subotica'ya transfer oldu.
Genç on numaranın takımıyla olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Tufegdzic, Sırbistan Milli Takımı formasını da 2 kez terletti.
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