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Son dakika | İşte Erol Bulut'un ilk transferi

ile prensip anlaşmasına varan teknik direktör Erol Bulut'un transfer çalışmaları için kulübe liste sunduğu öğrenildi. Bulut'un transfer listesinin ilk sırasında geçen sezon forması giyen Tetteh olduğu bildirildi...

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Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Son dakika | İşte Erol Bulut'un ilk transferi

Fenerbahçe ile yolları ayrıldıktan sonra Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile anlaşmaya varan Erol Bulut ilk transferini de yaptı. Antep ekibi Bulut'un isteği doğrultusunda geçen sezon kiralık olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh ile anlaşmaya vardı.

1 YILLIK KİRALIK!
Fanatik'te yer alan habere göre; Gaziantep FK Sparta Prag kulübü ile yaptığı görüşmeler sonrası oyuncuyu 1 yıllığına kiralamaya yakın. Gana'lı golcü geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 32 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

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