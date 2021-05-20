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Son dakika | Fenerbahçe'ye kötü haber! Oliver Giroud için devreye girdiler

Son dakika transfer haberleri... Sarı lacivertli yönetimin uzun süredir peşinde olduğu Chelsea'nin Fransız golcüsü Oliver Giroud'nun menajerinden üzen haber. 30 Haziran'da serbest kalacak olan yıldız oyuncu için 'nın dev kulüpleri devreye girdi.

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Son dakika | Fenerbahçe'ye kötü haber! Oliver Giroud için devreye girdiler

'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan Olivier Giroud'dan kötü haber geldi. Fransız golcünün menajeri, Giroud'nun geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Lacivertliler, 'de Chelsea forması giyen Olivier Giroud'yu listesine aldı.

34 yaşındaki Fransız golcü Giroud, bu yaz döneminde Chelsea'den ayrılacak. Golcü futbolcuya gelecek sezon şampiyonluk isteyen Fenerbahçe ilgi gösteriyor. Ancak futbolcunun peşindeki tek takım Fenerbahçe değil. Sarı-Lacivertliler'e Avrupa'nın dev takımları rakip olmuş durumda...

İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR
The Sun'ın haberine göre; Giroud'nun menajeri 'dan Milan, Juventus ve Roma'nın dışında İngiltere'den 3 kulübün Giroud için devrede olduğunu ifade etti. "Giroud, şu anda teklifleri değerlendiriyor. Ayrıca İngiltere'den 3 kulübün teklifi var. İspanya ve Almanya'dan da ilginç şeyler duyuyoruz" diye konuştu.

BU SEZON KAÇ GOL ATTI?
Golcü futbolcu bu sezon 31 maçta forma giydi ve 11 gol attı. Giroud, 2018'de Arsenal'dan Chelsea'ye 17 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. Fransız yıldız, Arsenal'da 3 kez FA Kupası'nı kazanmıştı.

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