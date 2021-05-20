Son dakika | Fenerbahçe'ye kötü haber! Oliver Giroud için devreye girdiler

İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR

The Sun'ın haberine göre; Giroud'nun menajeri İtalya'dan Milan, Juventus ve Roma'nın dışında İngiltere'den 3 kulübün Giroud için devrede olduğunu ifade etti. "Giroud, şu anda teklifleri değerlendiriyor. Ayrıca İngiltere'den 3 kulübün teklifi var. İspanya ve Almanya'dan da ilginç şeyler duyuyoruz" diye konuştu.