Son dakika | Fenerbahçe'ye kötü haber! Oliver Giroud için devreye girdiler
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sarı lacivertli yönetimin uzun süredir peşinde olduğu Chelsea'nin Fransız golcüsü Oliver Giroud'nun menajerinden üzen haber. 30 Haziran'da serbest kalacak olan yıldız oyuncu için İtalya'nın dev kulüpleri devreye girdi.
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan Olivier Giroud'dan kötü haber geldi. Fransız golcünün menajeri, Giroud'nun geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Lacivertliler, Premier Lig'de Chelsea forması giyen Olivier Giroud'yu listesine aldı.
34 yaşındaki Fransız golcü Giroud, bu yaz döneminde Chelsea'den ayrılacak. Golcü futbolcuya gelecek sezon şampiyonluk isteyen Fenerbahçe ilgi gösteriyor. Ancak futbolcunun peşindeki tek takım Fenerbahçe değil. Sarı-Lacivertliler'e Avrupa'nın dev takımları rakip olmuş durumda...
İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR
The Sun'ın haberine göre; Giroud'nun menajeri İtalya'dan Milan, Juventus ve Roma'nın dışında İngiltere'den 3 kulübün Giroud için devrede olduğunu ifade etti. "Giroud, şu anda teklifleri değerlendiriyor. Ayrıca İngiltere'den 3 kulübün teklifi var. İspanya ve Almanya'dan da ilginç şeyler duyuyoruz" diye konuştu.
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