Son dakika | Beşiktaş gözünü genç golcüye dikti! Gökdeniz Bayrakdar için yönetim harekete geçti
Beşiktaş Antalyaspor forması giyen 19 yaşındaki forvet Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon 37 maçta 8 gol atan golcü futbolcunun tranfseriyle yönetici Erdal Torunoğulları yakından ilgileniyor.
Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş transferde düğmeye bastı. Siyah-Beyazlı takım Antalyaspor forması giyen 19 yaşındaki forvet Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
ERDAL TORUNOĞULLARI İLGİLENİYOR
Geçen sezon Kocaelispor'da forma giydiği dönemde de Beşiktaş golcü oyuncuyla ilgilenmiş ancak oyuncu ve kulübünün tercihi Antalyaspor olmuştu. Siyah-Beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın bu tranfserle bizzat ilgilendiği ve bu tranfser döneminde bitirmeye hazırlandığı gelen haberler arasında.
İLK SEZONUNDA ŞOV YAPTI
Antalyaspor formasıyla bu sezon 37 maça çıkan 19 yaşındaki golcü oyucu 8 gol atma başarısı gösterdi. Gökdeniz Bayrakdar'ın kulübü Antalyaspor ile 2025 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.