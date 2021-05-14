15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Türk oyuncu NBA takımı Miami Heat'e transfer oldu!

takımlarından 'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türk basketbolcu 'in transfer edildiği açıkladı. 22 yaşındaki Ömer Faruk Yurtseven daha önce Türkiye'de forması giymişti.

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Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Türk oyuncu NBA takımı Miami Heat'e transfer oldu!

Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından , Türk basketbolcu 'i kadrosuna kattığını duyurdu. Miami ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türk basketbolcuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon ABD G-League takımlarından Oklahoma City Blue forması giyen 22 yaşındaki basketbolcu, 14 kez sahada yer aldı. Ortalama 21 dakika takımının formasını terleten oyuncu, 15,2 sayı, 9,3 ribaunt, 1,5 asist ve 1.,6 blok ortalamalarını tutturmuştu. Ömer Faruk Yurtseven Türkiye'de forması giymişti.

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