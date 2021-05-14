Sergen Yalçın kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 42. haftasında yarın oynayacağını Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda, sakatlığı bulunan oyuncular da yer aldı.

Bugün saat 16.00'da İzmir'e gidecek olan Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan ve maçta görev alamayacak olan Aboubakar, Cenk Tosun, Hasic ve Oğuzhan'ı da Göztepe karşılaşmasının kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin

Defans: Rosier, Montero, N'Skala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Taşçı

Orta Saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan, Mensah

Forvet: Nkoudou, Aboubakar, Cyle LArin, Ghezzal, Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre