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Sergen Yalçın kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu

Lider Beşiktaş'ın son haftada oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu belli oldu. Sezonu kapatan ve Hasic'in yanı sıra , Vincent gibi sakatlığı devam eden isimler de kadroda yer aldı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Sergen Yalçın kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 42. haftasında yarın oynayacağını Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda, sakatlığı bulunan oyuncular da yer aldı.

Bugün saat 16.00'da İzmir'e gidecek olan Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan ve maçta görev alamayacak olan Aboubakar, Cenk Tosun, Hasic ve Oğuzhan'ı da Göztepe karşılaşmasının kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin

Defans: Rosier, Montero, N'Skala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Taşçı

Orta Saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan, Mensah

Forvet: Nkoudou, Aboubakar, Cyle LArin, Ghezzal, Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre

Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman? GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

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