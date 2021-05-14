Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 Göztepe BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de kritik karşılaşma

Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş ile Göztepe birbirlerine rakip olacak. İki takım bu kulvarda 54. kez karşı karşıya gelecek. Bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti. İzmir'dek oynanan son 2 maçı ise Göztepe kazandı. Peki, Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 Göztepe BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Göztepe-Beşiktaş maçı ile ilgili merak edilenler...

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligde son haftaya takipçileri Galatasaray'ın averajla, Fenerbahçe'nin ise 2 puan önünde giren 81 puanlı Beşiktaş, İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak. Göztepe-Beşiktaş maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.