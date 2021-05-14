Juventus'ta Hakan Çalhanoğlu sesleri yükseliyor
Milan'dan ayrılacağı konuşulan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bir başka İtalyan devi Juventus'a transfer olacağı iddia edildi. siyah beyazlıların Hakan'ın istediği yıllık 5 milyon euroluk maaş talebini karşılamaya hazır olduğu belirtilirken transferin kısa sürede sonuçlanacağı ileri sürüldü.
Sezon sonu yaklaşmasına rağmen Milan ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili transfer haberleri gündeme gelmeye devam ediyor.
İtalyan basınından Calciomercato.com'un haberine göre milli futbolcumuz İtalyan devi Juventus'a transfer olmaya çok yakın. Haberde siyah beyazlıların Hakan'ın istediği yıllık 5 milyon euroluk maaş talebini karşılamaya hazır olduğu belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Torino ekibine imza atması bekleniyor.
YENİ SEZON FORMA TANITIMINDA YER ALMIŞTI
Milan milli yıldızımıza 4 milyon euro yıllık maaş önermiş ancak Hakan 5 milyon euro isteyince görüşmeler tıkanmıştı. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde Milan'ın gelecek sezon giyeceği forma tanıtımında yer almış ve bu durum yıldız futbolcunun gelecek sezon için kariyerine kırmızı siyahlı ekipte devam edeceği yönünde yorumlanmıştı.
41 MAÇTA 21 GOLE KATKI
Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek olan milli yıldızımız bu sezon çıktığı toplam 41 maçta 9 gol 12 asistlik performans sergiledi.