Son dakika | Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye güzel haber

Süper Lig'in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. 17 Nisan Cumartesi günü yapılan antrenmanda el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilen ve ameliyat edilen Altay Bayındır, takımla birlikte çalışmalara başladı.

SON 6 LİG MAÇINDA FORMA GİYEMEDİ

Yıldız kalecinin Kayserispor maçında kadroda olması bekleniyor. Genç file bekçisi, elindeki kırık nedeniyle son 6 lig maçında forma giyemedi. Altay Bayındır, sakatlığı sonrası yaptığı açıklamada ligin son haftalarında sahalara dönmeyi planladığını söylemişti.

Altay'ın yanı sıra Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'ın da antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı açıklandı.