14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri PFDK'dan son dakika kararı | Süper Lig'den iki kulübe para cezası verdi

PFDK'dan son dakika kararı | Süper Lig'den iki kulübe para cezası verdi

(TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), açıklamasına göre; 'den 2 kulübe para cezası verdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
ABONE OL
PFDK'dan son dakika kararı | Süper Lig'den iki kulübe para cezası verdi

SON DAKİKA HABERİ... TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli gerekçelerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 48 bin lira ve MKE Ankaragücü'ne 248 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Hasan Hatipoğlu'na rakip takım sporcusuna şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezası, Çaykur Rizespor Kulübü Antrenörü Toprak Kırtoğlu'na ise müsabakanın hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA