13 Mayıs 2021, Perşembe
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Milli Takım'da kader günü yarın

Teknik Direktörü Şenol Güneş, (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu yarın açıklayacak.

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Giriş Tarihi: 13.05.2021
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Milli Takım'da kader günü yarın

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu yarın açıklayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Güneş, 17 Mayıs Pazartesi günü toplanmaya başlayacak kampın kadrosunu yarın yapacağı çevrim içi toplantı ile duyuracak.

Toplantı, TFF'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

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