Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın ikiz kızları oldu.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımı oyuncularımızdan Emre Akbaba ve değerli eşi Yasemin Akbaba'nın iki kız çocuğu dünyaya geldi. Akbaba çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Alya ve Asya'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz"