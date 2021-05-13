13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın ikiz kızları oldu

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın ikiz kızları oldu

Galatasaraylı futbolcu 'nın ikiz kızları oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Akbaba çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Alya ve Asya'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
ABONE OL
Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın ikiz kızları oldu

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın ikiz kızları oldu.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımı oyuncularımızdan Emre Akbaba ve değerli eşi Yasemin Akbaba'nın iki kız çocuğu dünyaya geldi. Akbaba çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Alya ve Asya'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz"

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA