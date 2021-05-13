Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu | Annesi duyurdu
Juventus formasıyla 100 gole ulaşarak 3 farklı kulüp takımı ve Milli Takım'da bu başarıyı yakalayan ilk futbolcu olan Cristiano Ronaldo sezon sonunda Torino ekibinden ayrılıyor. Portekizli yıldızın annesi oğlunun yeni adresinin neresi olacağına dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Son dakika spor haberinin ayrıntıları haberimizde...
Juventus'un hem lig hem de Avrupa'da aldığı kötü sonuçlardan sonra takımın süperstarı Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Yıldız futbolcunun annesi Dolores Aveiro ise oğlunun yeni adresinin neresi olacağına dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Aveiro, oğlunun bu sezon Portekiz temsilcisinde forma giyeceğini duyurdu.
"OĞLUMU İKNA ETMEYE ÇALIŞACAĞIM"
Tecrübeli futbolcunun annesi Dolores Aveiro, oğlunun Sporting'e geri dönmesini istediğini belirtirken, "Ronaldo ile konuşacağım ve gelecek sezon Sporting'e dönmesi için ikna etmeye çalışacağım. Gelecek yıl Alvalade Stadı'nda Sporting'in formasıyla mücadele verecek." ifadelerini kullandı.
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