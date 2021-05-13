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Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu | Annesi duyurdu

formasıyla 100 gole ulaşarak 3 farklı kulüp takımı ve Milli Takım'da bu başarıyı yakalayan ilk futbolcu olan sezon sonunda ekibinden ayrılıyor. Portekizli yıldızın annesi oğlunun yeni adresinin neresi olacağına dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Son dakika spor haberinin ayrıntıları haberimizde...

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Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu | Annesi duyurdu

'un hem lig hem de Avrupa'da aldığı kötü sonuçlardan sonra takımın süperstarı Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yıldız futbolcunun annesi Dolores Aveiro ise oğlunun yeni adresinin neresi olacağına dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Aveiro, oğlunun bu sezon temsilcisinde forma giyeceğini duyurdu.

"OĞLUMU İKNA ETMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Tecrübeli futbolcunun annesi , oğlunun 'e geri dönmesini istediğini belirtirken, "Ronaldo ile konuşacağım ve gelecek sezon Sporting'e dönmesi için ikna etmeye çalışacağım. Gelecek yıl Alvalade Stadı'nda Sporting'in formasıyla mücadele verecek." ifadelerini kullandı.

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