12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Beşiktaş terörist devlet İsrail'in saldırılarını kınadı

Son dakika haberi..., İsrail polisinin işgal altındaki Doğu ’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 12.05.2021
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Beşiktaş terörist devlet İsrail'in saldırılarını kınadı

Beşiktaş Kulübü, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği saldırıları şiddetle kınıyoruz! Bölgeye bir an önce barış ve huzurun hakim olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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