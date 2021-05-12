Beşiktaş terörist devlet İsrail'in saldırılarını kınadı

Beşiktaş Kulübü, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği saldırıları şiddetle kınıyoruz! Bölgeye bir an önce barış ve huzurun hakim olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.