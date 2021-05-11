Fenerbahçe'den bomba hamle! Ghezzal için harekete geçildi





FENER 1 TAŞLA 2 KUŞ VURACAK

Asistleri ve golleriyle Süper Lig'i adeta domine eden Ghezzal'e Emre Belözoğlu'nun da onay verdiği bildirildi. F.Bahçe bu transferle 1 taşla 2 kuş vuracak. Hem ligin en kaliteli isimlerinden birisini kadrosuna katacak hem de ezeli rakibini en önemli kozundan mahrum bırakacak. Tok satıcı gibi davranan Leicester yönetiminin de gelişmelerden memnun olduğu ifade ediliyor.