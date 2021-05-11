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Fenerbahçe'den bomba hamle! Ghezzal için harekete geçildi

'den flaş transfer atağı... Golcü ve stoper transferine odaklanan Fenerbahçe'den bir sürpriz hamle daha geldi. Sarı-Lacivertli kurmaylar, ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Premier Lig ekibi City ile temasa geçti. Piyasa değeri 9 milyon Euro civarında olan Ghezzal için ilk teklifin kulübüne verildiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 11.05.2021
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Fenerbahçe'den bomba hamle! Ghezzal için harekete geçildi

Fenerbahçe yeni sezonda da transfer şampiyonu olmakta kararlı gözüküyor. Golcü ve stoper transferine odaklanan 'den bir sürpriz hamle daha geldi. Sarı-Lacivertli kurmaylar, ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Premier Lig ekibi City ile temasa geçti. Piyasa değeri 9 milyon Euro civarında olan Ghezzal için ilk teklifin kulübüne verildiği öğrenildi.


FENER 1 TAŞLA 2 KUŞ VURACAK
Asistleri ve golleriyle 'i adeta domine eden Ghezzal'e 'nun da onay verdiği bildirildi. F.Bahçe bu transferle 1 taşla 2 kuş vuracak. Hem ligin en kaliteli isimlerinden birisini kadrosuna katacak hem de ezeli rakibini en önemli kozundan mahrum bırakacak. Tok satıcı gibi davranan Leicester yönetiminin de gelişmelerden memnun olduğu ifade ediliyor.

LEİCESTER'İN ELİ ARTIK DAHA GÜÇLÜ
Beşiktaş ise gelişmelerden hiç de hoşnut değil. Daha önce Leicester kulübü ile fiyat pazarlıklarında sorun yaşayan ve indirim sağlayamayan Siyah-Beyazlı yönetim, şimdi iyice köşeye sıkışmış durumda.

Rachid Ghezzal'ın satışına sıcak baksa da 'dan da başka taliplerin çıkmasının fiyatı daha da yukarı çekmesi ihtimal dahilinde.

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