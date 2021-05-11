11 Mayıs 2021, Salı
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Beşiktaş şampiyonluğa kilitlendi! Karagümrük galibiyetine 150.000 TL

şampiyonluk maçı için çalışmalarını bitirdi. Bitime 2 maç kala ’nin 2 puan önünde olan ve ikili averaj avantajını elinde bulunduran Beşiktaş artık işi bitirmek istiyor. Bu akşam önünde çok önemli bir sınav verecek olan Siyah-Beyazlılar galibiyete kilitlenmiş durumda. Dün futbolcularıyla toplantı yapan , “180 dakikamız kaldı. Sonuna kadar savaşacağız ve hakkımız olanı alacağız” dedi.

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Giriş Tarihi: 11.05.2021
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Beşiktaş şampiyonluğa kilitlendi! Karagümrük galibiyetine 150.000 TL

şampiyonluk havasına girdi. Bitime 2 maç kala 'nin 2 puan önünde olan ve ikili averaj avantajını elinde bulunduran artık işi bitirmek istiyor. Bu akşam önünde çok önemli bir sınav verecek olan Siyah-Beyazlılar galibiyete kilitlenmiş durumda. Dün futbolcularıyla toplantı yapan , "180 dakikamız kaldı. Sonuna kadar savaşacağız ve hakkımız olanı alacağız" dedi.

ÜMRANİYE'DE ŞAMPİYONLUK HAVASI
Başarılı hoca, "Sezon başından bu yana çok büyük emek verdik. Yeri geldi stopersiz, yeri geldi forvetsiz oynadık. Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik. Artık bu yoldan dönüş yok" ifadesini kullandı. Bu sözler 'yi iyice şampiyonluk havasına soktu. Karagümrük maçı öncesi tesislerde tam bir kenetlenme ortamı hakim.

YÖNETİM 1 DAKİKA YALNIZ BIRAKMIYOR
Başkan ve yönetim bir dakika bile olsun futbolcuları yalnız bırakmıyor. Sergen Yalçın konsantrasyonun kaybolmaması adına oyuncularının sosyal medya ile ilişkisini minimuma çekmiş durumda. Bugün taraftarların da Ümraniye'ye gelerek futbolcuları meşalelerle 'ye uğurlayacağı da öğrenildi.

3 PUANA DEV PRİM: 150 BİN LİRA!
Bu akşam Karagümrük önünde çok kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta yönetim elini cebine attı. Başkan Ahmet Nur Çebi, G.Saray derbisi için belirlenen ancak 3-1'lik yenilgi sonrası ödenemeyen 100 bin liralık prime yüzde 50 zam yaptı. Çebi futbolculara, Karagümrük karşılaşmasının kazanılması halinde 150'şer bin lira prim verileceğini açıkladı. Bu gelişme Ümraniye'de zaten üst düzeyde olan motivasyonu bir kat daha artırdı. Yönetim şampiyonluk halinde verilecek primi ise henüz belirlemedi. Son karar maçının ardından alınacak.

KARTAL 9 MAÇTA 6 KEZ KAZANDI
Beşiktaş bugün karşılaşacağı Karagümrük ile daha önce 9 kez mücadele etti. Rakibine büyük üstünlük kuran Siyah- Beyazlılar 6 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

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