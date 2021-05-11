Beşiktaş şampiyonluğa kilitlendi! Karagümrük galibiyetine 150.000 TL
Beşiktaş şampiyonluk maçı için çalışmalarını bitirdi. Bitime 2 maç kala Fenerbahçe’nin 2 puan önünde olan ve ikili averaj avantajını elinde bulunduran Beşiktaş artık işi bitirmek istiyor. Bu akşam Karagümrük önünde çok önemli bir sınav verecek olan Siyah-Beyazlılar galibiyete kilitlenmiş durumda. Dün futbolcularıyla toplantı yapan Sergen Yalçın, “180 dakikamız kaldı. Sonuna kadar savaşacağız ve hakkımız olanı alacağız” dedi.
Kartal şampiyonluk havasına girdi. Bitime 2 maç kala Fenerbahçe'nin 2 puan önünde olan ve ikili averaj avantajını elinde bulunduran Beşiktaş artık işi bitirmek istiyor. Bu akşam Karagümrük önünde çok önemli bir sınav verecek olan Siyah-Beyazlılar galibiyete kilitlenmiş durumda. Dün futbolcularıyla toplantı yapan Sergen Yalçın, "180 dakikamız kaldı. Sonuna kadar savaşacağız ve hakkımız olanı alacağız" dedi.
ÜMRANİYE'DE ŞAMPİYONLUK HAVASI
Başarılı hoca, "Sezon başından bu yana çok büyük emek verdik. Yeri geldi stopersiz, yeri geldi forvetsiz oynadık. Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik. Artık bu yoldan dönüş yok" ifadesini kullandı. Bu sözler Ümraniye'yi iyice şampiyonluk havasına soktu. Karagümrük maçı öncesi tesislerde tam bir kenetlenme ortamı hakim.
YÖNETİM 1 DAKİKA YALNIZ BIRAKMIYOR
Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim bir dakika bile olsun futbolcuları yalnız bırakmıyor. Sergen Yalçın konsantrasyonun kaybolmaması adına oyuncularının sosyal medya ile ilişkisini minimuma çekmiş durumda. Bugün taraftarların da Ümraniye'ye gelerek futbolcuları meşalelerle Dolmabahçe'ye uğurlayacağı da öğrenildi.
3 PUANA DEV PRİM: 150 BİN LİRA!
Bu akşam Karagümrük önünde çok kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta yönetim elini cebine attı. Başkan Ahmet Nur Çebi, G.Saray derbisi için belirlenen ancak 3-1'lik yenilgi sonrası ödenemeyen 100 bin liralık prime yüzde 50 zam yaptı. Çebi futbolculara, Karagümrük karşılaşmasının kazanılması halinde 150'şer bin lira prim verileceğini açıkladı. Bu gelişme Ümraniye'de zaten üst düzeyde olan motivasyonu bir kat daha artırdı. Yönetim şampiyonluk halinde verilecek primi ise henüz belirlemedi. Son karar Göztepe maçının ardından alınacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Sınavlar ne zaman, hangi tarihte olacak? Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi?
- Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?
- SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Son tarih...
- Sezon finaline gidiyordu, yarı yolda indi! Gönül Dağı'nda ayrılık yapbozu! Bu kez ters köşe geldi...
- Kamu işçileri ve taşeron işçilerine müjde! En az 1.102 TL yatacak! 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?
- İndirim, vade, sıfır faiz imkanı! Devlerden Mayıs kampanyaları geldi! Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel...
- Polis alımı son dakika... Polis alımı başvuruları ne zaman 2021? Üniversite, lise polis alımı tarihleri...
- 1100 TL yardım ne zaman verilecek? Pandemi yardım parası evlere gelecek mi? T.C Kimlik numarası ile sorgulama...
- Tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük tam kapanma uzayacak mı? 19-20 Mayıs...
- 10 Mayıs korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Araba alacaklara müjde! Tarih verildi, yerle bir olacak! Uzman isimlerden dikkat çeken açıklama...
- 50.000, 75.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Kefil şartı aranmaması cabası! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Akbank...