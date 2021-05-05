Galatasaray'ın eski yıldızını Fenerbahçe istiyor! Fatih Terim'in göz bebeğiydi

Bruma'nın menajeri ise Avrupa takımlarıyla şimdiden temasa geçerken, Portekizli kanat oyuncunun adının Eintracht Frankfurt ve Fenerbahçe ile anıldığı ifade edildi. 27 yaşındaki Bruma bu sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 14 lig maçında 4 gol atıp, 2 de asist yaptı.

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