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Galatasaray'ın eski yıldızını Fenerbahçe istiyor! Fatih Terim'in göz bebeğiydi

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren için Yunan medyasından flaş bir transfer iddiası geldi. Sarı lacivertlilerin, geçtiğimiz sezonlarda forması giyen yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Galatasaray'ın eski yıldızını Fenerbahçe istiyor! Fatih Terim'in göz bebeğiydi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden 'de bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

yönetimindeki sarı-lacivertliler şimdiden gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, Yunan basınından flaş bir iddia geldi.

Hızlı bir kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe'nin, Yunan devi 'ta kiralık olarak forma giyen eski Galatasaraylı ile ilgilendiği öne sürüldü.

Olympiakos'un, 7 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Portekizli futbolcunun bonservisini alma konusunda tereddüt yaşadığı kaydedildi.

7 milyon euroluk ücreti çok bulan Olympiakos'un fiyatı düşürmek için ile masaya oturacağı belirtildi.

'nın menajeri ise Avrupa takımlarıyla şimdiden temasa geçerken, Portekizli kanat oyuncunun adının ve Fenerbahçe ile anıldığı ifade edildi. 27 yaşındaki Bruma bu sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 14 lig maçında 4 gol atıp, 2 de asist yaptı.

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