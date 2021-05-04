Son dakika | BB Erzurumspor'da Gomes'ten Yılmaz Vural'a yanıt

Ligin 39. haftasında Erzurumspor'un Fenerbahçe'ye 3-1 yenildiği karşılaşmada oyuna girmek istemeyen Ricardo Gomes, bugün açıklama yaptı. Fenerbahçe yenilgisinin ardından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural yabancı oyuncular hakkında sert açıklama yaptı.

Vural, "Ricardo Gomes'ten rica ettim, sana ihtiyacımız var oyuna gir dedim. Girmem dedi. Yabancı futbolcular burayı dingonun ahırı sanıyor. Bir başka oyuncuyu oyundan çıkardık diye bana soyunma odasına küfür etmiş. Bana bir de? Küfür! Ulan burası dingonun ahırı mı? Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa adam gibi döversin" dedi.

Yeşil Burun Adalı oyuncu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Ricardo Gomes kendisine ait sosyal medyasında hesabından yaptığı açıklamada "Maçın ikinci yarısında oyuna gireceğim bilgisi verildikten sonra oyuna girmek için hazırlıklara başladım. Sonra hoca geldi ve seni seviyorum gibi bir şeyler söyledi. Benim futbol oynamam için bana bunu söylemene gerek yok. Tam oyuna gireceğim sırada gelip değişiklik düşünmüyorum, ihtiyaç yok dedi. Sonrasında hazırlanmayı bıraktım. Parayı sorun ediyormuşum gibi lanse edilmek benim için kabul edilebilir bir durum değil." ifadelerine yer verdi.