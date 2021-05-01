01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'tan şampiyonluk pozu: Kimse heveslenmesin

'tan rakiplerine gönderme! 'u 7-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Beşiktaş'ta futbolcular maçın ardından galibiyet pozu verirken, siyah-beyazlı kulüp bu fotoğrafı "Kimse heveslenmesin" notuyla paylaştı.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021
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Beşiktaş'tan şampiyonluk pozu: Kimse heveslenmesin

'in 39. haftasında 'u konuk eden , Akintola (k.k.), (4), N'Koudou ve 'ın golleriyle sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılırken şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bıraktı.

Beşiktaş, ligin kalan 3 haftasında 4 puan toplaması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Hatayspor önünde bu sezon ligdeki en farklı galibiyete imza atan siyah-beyazlılarda futbolcular maçın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verirken, Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından bu fotoğraf "Kimse heveslenmesin" notuyla paylaşıldı.

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