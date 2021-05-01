Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye güzel haber

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla antrenman tamamlandı.



Altay Bayındır ve Nazım Sangare bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın tedavilerine devam edildi.Sarı-lacivertliler, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını, yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN