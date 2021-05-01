01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye güzel haber

Süper Lig'in 39. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin milli eldiveni Altay Bayındır, bireysel çalışmalarına başladı.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021
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Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye güzel haber

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Altay Bayındır ve Nazım Sangare bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın tedavilerine devam edildi.Sarı-lacivertliler, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını, yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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