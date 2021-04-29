Tek gol 3 puan... Sivasspor 1 - 0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 38. haftasında Sivasspor evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadeleyi ev sahibi ekip maçın 88. dakikasında bulduğu tek golle kazandı. Maçın özetini ve detaylarını en güncel puan durumunu haberimizde bulabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçın 88. dakikasında Felix'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 53'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor 41 puanda kaldı.
D.G.SİVASSPOR, YENİ MALATYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Fajr'in pasıyla topla buluşan Gradel, rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine girmeyi başardı. Kaleye vuruşunda top üsten auta çıktı.
12. dakikada ceza sahası içerisine ortalanan topu Hakan kafası ile kaleye göndermek istedi top üstten auta çıktı.
16. dakikada Fofana'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kubilay, şutu ile kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartmayı başardı.
32. dakikada Erdoğan ceza sahasının sağ çaprazından kaleye şutunu çekti. Top üstten auta gitti.
35. dakikada Gradel'in ortasında topla buluşan Kayode kaleyi hedef aldı. Hadebe 'nin dokunduğu topu Ertaç kontrol etmeyi başardı.
38. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Fajr'in sert şutunda Ertaç topu çıkartmayı başardı.
41. Fofana'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tetteh, sert bir şutla topu kaleye gönderdi. Kaleci Ali golü önledi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan'ın vuruşunu kaleci Ertaç kornere çeldi.
64. dakikada Hadebe'nin ortasında ceza sahası içinde Semih Kaya'nın vuruşunda kaleci Ertaç'tan seken top dışarı çıktı.
88. dakikada Gradel'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Felix, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Maçta başka gol olmayınca Yiğidolar mücadeleyi tek golle kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xx
DG Sivasspor: Ali xx, Camara xxx, Caner xxx, Ahmet xx (Boyd dk. 61 xx), Uğur xx, Claudemir xx (Felix dk. 79 xxx), Erdoğan xx, Hakan xx, Fajr xx, Gradel xx (Robin dk. 90 ?), Kayode xxx (Kone dk. 79 x)
Yedekler: Muammer, Samassa, Cofie, Robin, Kerem, Ninga, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Semih xx, Hadebe xx, Chebake xx, Hafes xx, Zeki xx (Mallan dk. 90 ?), Ahmed xx (Topalli dk. 90 ?), Umut xx (Mustafa dk. 61 xx), Fofana xx, Tetteh xx, Kubilay xx (Olcay dk. 82 ?)
Yedekler: Abdulsamed, Patrick, Acouah, Santos, Olcay, Ndizeye, Bülent
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Felix (dk. 88) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Kayode (Sivasspor), Hadebe, Chebake, Hafez (Malatyaspor)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 29 Nisan bu akşam kesintisiz yasak var mı, olacak mı? Perşembe tam kapanma ne zaman, saat kaçta başlıyor?
- Özel güvenlik yasaktan muaf mı? Tam kapanmada güvenlik görevlileri sokağa çıkma yasağından muaf mı?
- İnşaat işçileri yasaktan muaf mı? Tam kapanmada inşaat işçileri sokağa çıkma yasağında çalışacak mı?
- Araba tamircileri yasaktan muaf mı? Tam kapanmada oto tamirciler sokağa çıkma yasağından muaf olacak mı?
- Tam kapanmada camiler açık mı? Yarın cuma namazı kılınacak mı? Sokağa çıkma yasağında vakit namazları olacak mı?
- Tarih açıklandı: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek?
- e-Başvuru çalışma izin belgesi alma ekranı: Sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgesi nasıl alınır? Tam kapanmada...
- MEB'den yaz tatili açıklaması! Okullar ne zaman kapanacak? 2. dönem sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
- Eczanelere tam kapanma düzenlemesi! Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...
- Yurt dışı uçuşlar iptal mi, ertelendi mi? Tam kapanmada uçak seferleri yapılacak mı? Yurt dışı seyahatler...
- 3600 ek gösterge son durum: 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Yeni gelişme var mı?
- Tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Detaylar açıklandı