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CANLI | Erzurumspor Başakşehir maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 38. haftasındaki maçta Erzurumspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Erzurumspor-Başakşehir maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

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Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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CANLI | Erzurumspor Başakşehir maçı canlı anlatım izle

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile sahasında karşılaşıyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Erzurumspor-Başakşehir maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

ERZURUMSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ

Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Schwechlen, Hasan, Gökhan Kardeş, Mayega, Omolo, Emrah Başsan, Cenk Ahmet, Obertan, Gomes.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Visca, Chadli, Aleksic.

GÖZLER POTADA

Ligde oynadığı son 3 müsabakayı da kazanarak 9 puanı hanesine yazdırmayı başaran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, haftaya 37 puanla 18. sırada girdi.

Küme düşme hattından uzaklaşma adına önemli bir maça çıkacak olan Erzurum temsilcisi, averajla rakibinin hemen altında yer alıyor.

Maçı kazanarak ateş hattından çıkmayı hedefleyen Medipol Başakşehir 37 puanla, averajla rakibinin hemen önünde 17. sırada yer alıyor.

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