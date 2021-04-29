Son dakika | Fenerbahçe yeni sezon için transfer hazırlıklarında!

Bu sezon neredeyse yeni bir kadro oluşturan sarı-lacivertliler, ekibine güveniyor. Fenerbahçe teknik heyetinin raporuna göre hareket edecek olan yönetim, savunma ve golcü takviyesi yapacak, kanat bölgesi için de alternatifler oluşturup, gelecek yıla az maliyetle, hazır olarak başlayacak.

BELÖZOĞLU'NUN DEVAM ETME İHTİMALİ YÜKSEK!

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe, bir yandan şampiyonluk mücadelesi, diğer yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç aday olur ve kazanırsa, teknik direktör Emre Belözoğlu ile devam etme ihtimali çok yüksek...

Küçük dokunuşlar yapılacak

Bu sezon başı ve devre arasında yapılan transferlerle kadroyu neredeyse tamamen değiştiren Fenerbahçe, gelecek sezon için küçük dokunuşlar planlıyor. Savunma ve golcü başta olmak üzere birkaç pozisyona kesin olarak transfer yapılacak. Ayrıca kanat bölgesi için de alternatif düşünülüyor.

1-2 DEĞİŞİKLİKLE DEVAM

Buradaki en önemli detay, yaz ayı transfer dönemindeki çok fazla oyuncu alınmayacak olması... Mevcut kadro üzerinden 1-2 değişiklikle devam edilmesi planlanıyor. Bu durum sarı-lacivertlilere hem zaman hem de para kazandıracak. Fenerbahçe böylece, yeni sezona da daha oturmuş bir kadro ile başlama fırsatı yakalayacak.