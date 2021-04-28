Son dakika | PSG'de Neymar ve Mbappe krizi!

Fransa'daki şampiyonluk yarışında birçok Türk futbolcunun forma giydiği Lille'in bir puan gerisinde olsa da Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı gösteren PSG'de yıldız oyuncuların geleceği belirsizliğini koruyor.

Hem Neymar hem de Kylian Mbappe'nin henüz sözleşme imzalamamış olması iki oyuncunun kulüpteki geleceğini tehlikeye itiyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberde her iki oyuncunun önümüzdeki yaz PSG'den ayrılmak isteyebileceği öne sürüldü. Her iki oyuncunun da 2022'de sona erecek olan kontratlarını henüz yenilememesi birçok soru işaretini beraberinde getirirken, Neymar'ın geçtiğimiz yıllarda da birçok kez takımdan ayrılmak istemesi bu iddiaları güçlendiriyor.