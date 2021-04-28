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CANLI | Kayserispor Denizlispor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik viraj

CANLI | ! Süper Lig'de kritik viraj | Süper Lig'de 38. hafta karşılaşmasında Kayserispor sahasında Denizlispor'u ağırlıyor.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021
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CANLI | Kayserispor Denizlispor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik viraj

Süper Lig'de 38. hafta heyecanı sürüyor. Kritik mücadelede Kayserispor sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.

Kayseri Kadir Has Stadı'nda 16.00'da başlayan mücadelede hakem Özgür Yankaya düdük çalıyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Sabovic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak

DENİZLİSPOR: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Leismann, Oğuz, Sakıb, Murawski, Hasan Ayaroğlu, Sagal, Dossevi, Rodallega

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