CANLI | Kayserispor Denizlispor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik viraj
CANLI | Kayserispor Denizlispor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik viraj | Süper Lig'de 38. hafta karşılaşmasında Kayserispor sahasında Denizlispor'u ağırlıyor.
Süper Lig'de 38. hafta heyecanı sürüyor. Kritik mücadelede Kayserispor sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.
Kayseri Kadir Has Stadı'nda 16.00'da başlayan mücadelede hakem Özgür Yankaya düdük çalıyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Sabovic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak
DENİZLİSPOR: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Leismann, Oğuz, Sakıb, Murawski, Hasan Ayaroğlu, Sagal, Dossevi, Rodallega