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Leicester City menajeri Brendan Rodgers'tan örnek hareket: Oyuncusunu bakın neden oyundan aldı

menajeri , maçının yıldızı Fofana’yı oyundan aldığı için eleştirilince bu tarihi cevabı verdi: Oruçluydu. Oyuncuların inançlarına saygı duyuyorum. Herkes duymalı…

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Giriş Tarihi: 25.04.2021
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Leicester City menajeri Brendan Rodgers'tan örnek hareket: Oyuncusunu bakın neden oyundan aldı

İngiltere Premier Lig'de , evinde 'i 3-0 yendiği maçta ilginç bir olay yaşandı…

Ev sahibinde 11'de başlayan ve takımın yıldızlarından olan 'nün takım arkadaşı , 60. dakikada oyundan çıktı ve yerine oyuna dahil oldu.

Leicester City Teknik Direktörü , "Maçın en başarılı oyuncusu olan Fofana'yı neden oyundan aldınız?" sorusuna çok özel bir cevap verdi.

Rodgers, "Fofana oruç tutuyordu. İftar olmuştu ve onun için oyundan aldım. Oyuncuların inançlarına saygı duyuyorum. Herkes de saygı duymalı" dedi.

Bu olay gündeminin ilk sırasına yerleşirken, Rodgers'a büyük övgü vardı.

da Rodgers'i kutladı. İşte o yorumlar:


Brendan Rodgers'ı kutluyorum. İngiltere Futbol Federasyonu bu konuda çok hassas.


İşte ödüllük adım.


'Herkes saygılı' olmalı sözü tarihi bir açıklamadır.
Teşekkürler Brendan Rodgers. Keşke herkes senin kadar yürekli olsa.

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