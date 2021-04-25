Leicester City menajeri Brendan Rodgers'tan örnek hareket: Oyuncusunu bakın neden oyundan aldı
Leicester City menajeri Brendan Rodgers, West Bromwich maçının yıldızı Fofana’yı oyundan aldığı için eleştirilince bu tarihi cevabı verdi: Oruçluydu. Oyuncuların inançlarına saygı duyuyorum. Herkes duymalı…
İngiltere Premier Lig'de Leicester City, evinde West Bromwich'i 3-0 yendiği maçta ilginç bir olay yaşandı…
Ev sahibinde 11'de başlayan ve takımın yıldızlarından olan Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşı Wesley Fofana, 60. dakikada oyundan çıktı ve yerine Marc Albrighton oyuna dahil oldu.
Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, "Maçın en başarılı oyuncusu olan Fofana'yı neden oyundan aldınız?" sorusuna çok özel bir cevap verdi.
Rodgers, "Fofana oruç tutuyordu. İftar olmuştu ve onun için oyundan aldım. Oyuncuların inançlarına saygı duyuyorum. Herkes de saygı duymalı" dedi.
Bu olay İngiltere gündeminin ilk sırasına yerleşirken, Rodgers'a büyük övgü vardı.
İngiltere Futbol Federasyonu da Rodgers'i kutladı. İşte o yorumlar:
Brendan Rodgers'ı kutluyorum. İngiltere Futbol Federasyonu bu konuda çok hassas.
İşte ödüllük adım.
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