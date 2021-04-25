Emre Belözoğlu'ndan Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularına uyarı: Her maçımız final
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamam! Süper Lig’de bugün Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesinde teknik patron Emre Belözoğlu futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirerek uyarılarda bulundu. Başarılı teknik adam puan kaybının kesinlikte telafisinin olmadığını 90 dakika boyunca tam konsantrasyon ile sahada kalmaları gerektiğini söyledi.
Süper Lig'de bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesinde teknik patron Emre Belözoğlu futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirerek uyarılarda bulundu.
Başarılı teknik adam puan kaybının kesinlikte telafisinin olmadığını 90 dakika boyunca tam konsantrasyon ile sahada kalmaları gerektiğini söyledi.
TÜM GÜCÜMÜZÜ SAHAYA VERMELİYİZ
Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Her maçımız final. Kasımpaşa da bu 6 final maçından sadece birisi. Herkes fiziksel ve mental anlamda tüm gücünü sahaya yansıtmalı. Kasımpaşa'nın da puana ihtiyacı var. Onlar da sahaya kesinlikle direnç koyacaklar. Buna hazırlıklı olmalıyız. Öne geçsek bile rehavet bizim için felaket olur.
KADROYU BOZMAYACAK
Emre Belözoğlu, Başakşehir maçında sahaya sürdüğü 11'de değişikliğe gitmeme kararı aldı.
KADIKÖY'DE PUAN SAVAŞI
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, düşme hattına yaklaşmak istemeyen Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda 20.30'da start alacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. F.Bahçe'de Altay, Perotti ve Sadık; Kasımpaşa'da Jevanier, Hodzic, Yusuf Erdoğan ve Koomson sakat. Aytaç Kara ise kadro dışı.
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