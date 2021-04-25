25 Nisan 2021, Pazar
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Emre Belözoğlu'ndan Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularına uyarı: Her maçımız final

'de maçı hazırlıkları tamam! ’de bugün Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesinde teknik patron futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirerek uyarılarda bulundu. Başarılı teknik adam puan kaybının kesinlikte telafisinin olmadığını 90 dakika boyunca tam konsantrasyon ile sahada kalmaları gerektiğini söyledi.

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Emre Belözoğlu'ndan Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularına uyarı: Her maçımız final

'de bugün 'yı konuk edecek olan bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesinde teknik patron futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirerek uyarılarda bulundu.

Başarılı teknik adam puan kaybının kesinlikte telafisinin olmadığını 90 dakika boyunca tam konsantrasyon ile sahada kalmaları gerektiğini söyledi.

TÜM GÜCÜMÜZÜ SAHAYA VERMELİYİZ
Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Her maçımız final. Kasımpaşa da bu 6 final maçından sadece birisi. Herkes fiziksel ve mental anlamda tüm gücünü sahaya yansıtmalı. Kasımpaşa'nın da puana ihtiyacı var. Onlar da sahaya kesinlikle direnç koyacaklar. Buna hazırlıklı olmalıyız. Öne geçsek bile rehavet bizim için felaket olur.

KADROYU BOZMAYACAK
Emre Belözoğlu, maçında sahaya sürdüğü 11'de değişikliğe gitmeme kararı aldı.

KADIKÖY'DE PUAN SAVAŞI
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, düşme hattına yaklaşmak istemeyen Kasımpaşa'yı konuk edecek. 'nda 20.30'da start alacak maçı yönetecek. F.Bahçe'de Altay, ve Sadık; Kasımpaşa'da , , ve sakat. ise kadro dışı.

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