CANLI I Fenerbahçe Kasımpaşa canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti sakatlıkları sebebiyle Kasımpaşa maçında oynayamayacak. Sarı lacivertli ekipte 9 futbolcu kart sınırında yer alıyor. Kasımpaşa'da ise Aytaç Kara, Julian Jeanvier, Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic ve Gilbert Koomson karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Fenerbahç ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak.
3 OYUNCU YOK
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında 3 futbolcusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Gökhan Gönül'ün ise maç kadrosunda olması bekleniyor.
MESUT ÖZİL OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek. Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından yeniden çalışmalara başlayan Mesut'un durumu maç saatinde netlik kazanacak. Mesut Özil, kadroya alınması durumunda 52 gün sonra sahalara dönmüş olacak. Yıldız isim, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Mesut, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
9 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 9 futbolcu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 38. haftasında Alanya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
KASIMPAŞA FENER'İ SEVMİYOR
Teknik direktör Şenol Can'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, son maçında ise Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Ligde çıktığı 35 müsabakada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 37 puanla 16. sırada girdi.
Süper Lig'de oynadığı 34 müsabakanın 21'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 7'sini kaybeden Fenerbahçe ise 69 puanla ikinci sırada yer aldı.
İki takım arasında ilk yarıda oynanan lig karşılaşmasını Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan maçta da Kasımpaşa'ya 1-0 üstünlük kurmuştu.
Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sakatlıkları devam eden Julian Jeanvier, Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic ve Gilbert Koomson karşılaşmada forma giyemeyecek.
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