Fenerbahçe'ye Szalai piyangosu! İngilizler 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ortaya koyduğu futbolla beğeni kazanan Macar stoper Szalai için transfer iddialarının sonu gelmiyor. İngiliz basının iddiasına göre Premier Lig ekibi Leicester City'nin Macar yıldız için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü. Haberde Newcastle United ve Aston Villa'nın da 23 yaşındaki stoper için girişimde bulunacağı iddia edildi.

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