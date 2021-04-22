22 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'ye Szalai piyangosu! İngilizler 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Fenerbahçe'ye Szalai piyangosu! İngilizler 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı

'de flaş transfer gelişmesi... Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ortaya koyduğu futbolla beğeni kazanan Macar stoper için transfer iddialarının sonu gelmiyor. İngiliz basının iddiasına göre ekibi 'nin Macar yıldız için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü. Haberde ve 'nın da 23 yaşındaki stoper için girişimde bulunacağı iddia edildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 22.04.2021
ABONE OL
Fenerbahçe'ye Szalai piyangosu! İngilizler 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ortaya koyduğu futbolla beğeni kazanan Macar stoper Szalai için transfer iddialarının sonu gelmiyor. İngiliz basının iddiasına göre Premier Lig ekibi Leicester City'nin Macar yıldız için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü. Haberde Newcastle United ve Aston Villa'nın da 23 yaşındaki stoper için girişimde bulunacağı iddia edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA