Milli boksör Büşra Işıldar dünya şampiyonu oldu
Polonya'da düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Büşra Işıldar, dünya şampiyonu oldu.
81 kilo final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar, Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı ve dünya şampiyonu oldu.
Büşra Işıldar çeyrek finalde Hint rakibi Khushi'yi, yarı finalde Polonyalı Martyna Jancelewicz'i mağlup ederek finale yükselmişti.
Milli boksöre altın madalyasını Türkiye Boks Federasyonu Genç Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan Pınar Kuçinoğlu takdim etti.
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