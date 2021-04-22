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Milli boksör Büşra Işıldar dünya şampiyonu oldu

'da düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu , dünya şampiyonu oldu.

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Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Milli boksör Büşra Işıldar dünya şampiyonu oldu

81 kilo final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar, Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı ve dünya şampiyonu oldu.

çeyrek finalde Hint rakibi Khushi'yi, yarı finalde Polonyalı Martyna Jancelewicz'i mağlup ederek finale yükselmişti.



Milli boksöre altın madalyasını Türkiye Boks Federasyonu Genç Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan takdim etti.

Başkan Erdoğan'dan şampiyona tebrik telefonu BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞAMPİYONA TEBRİK TELEFONU

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